Discovery Channel 07:00 bis 07:45 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Aufbruch ins Ungewisse USA 2011 Stereo 16:9 Merken Der Wind bläst aus Nordwest, und die Maximaltemperatur beträgt fünf Grad Celsius: Die neue Fangsaison ist erst 36 Stunden alt, als ein riesiges Sturmtief auf die Fangboote zukommt. Die "Bristol Bay" , das Gebiet in dem sich die Männer gerade bewegen, ist für tückische Gezeitenströmungen und heftige Unwetter bekannt. Und wie es aussieht, wird es schon in der kommenden Nacht für die Seeleute äußerst ungemütlich werden. Aus diesem Grund treiben die Kapitäne ihre Besatzungen zu Höchstleistungen an: Die Fangkörbe müssen alle ins Wasser, bevor das große Schaukeln beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

