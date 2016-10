BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Comedy Grünwald Freitagscomedy D 2016 2016-10-14 03:25 Dolby 16:9 Merken Günter Grünwald und sein Team stehen in den Startlöchern für eine neue Staffel der Grünwald Freitagscomedy. Und die ist zum Brüllen komisch, hintersinnig und immer für eine Überraschung gut. Der Herbst ist im Anmarsch, aber beim Bamberger ist Urlaubslaune angesagt. Zusammen mit seinen Spezis aus der Schulzeit feiert er den Hauptschulabschluss 1970 - bei einem gemeinsamen Flug nach Malle! Niveau ist da eher lästig und Spaßbremsen müssen draußen bleiben. Deutlich geschmackvoller geht es zu beim Sternekoch Joe Waschl, der ein sensationelles Hummerrisotto kredenzen will. Die Hauptzutat entpuppt sich jedoch als äußerst widerspenstiger Geselle. Für die perfekte Mischung aus Comedy, Kabarett und Satire sorgen auch die rosarote Chaosreporterin Veronika Bergmann und der bekennende Niederbayer Hannes Ringlstetter. 4 Teile; monatlich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Günter Grünwald, Joe Waschl, Veronika Bergmann, Hannes Ringlstetter Originaltitel: Grünwald Freitagscomedy