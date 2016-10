BR Fernsehen 10:30 bis 11:15 Dokumentation Helgoland - Insel im Sturm D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Helgoland ist Deutschlands einzige Hochseeinsel. Tausende Zugvögel rasten hier auf ihrem Kräfte zehrenden Flug über die Deutsche Bucht in wärmere Regionen. Seehunde und Kegelrobben bringen an den Stränden ihre Jungen zur Welt. Die kleine Insel von 1,5 Quadratkilometern bietet zu jeder Jahreszeit grandiose Naturschauspiele. Wenn im Sommer die Rufe Tausender Seevögel die roten Klippen erfüllen, ist es Zeit für den Lummensprung: Hunderte noch flugunfähige Trottellummenküken stürzen sich dann todesmutig vom Fels in die Tiefe. Ein Naturereignis, das sich die Mitarbeiter der Vogelwarte Helgoland nicht entgehen lassen. Alljährlich zählen und beringen sie die jungen Lummen und helfen auch mal nach, wenn der Sprung ins Wasser nicht glückt. Das Hauptinteresse der Vogelforscher aber gilt dem Vogelzug. Seit über 100 Jahren werden die Frühjahrs- und Herbstwanderungen der Zugvögel von den Wissenschaftlern des Instituts für Vogelforschung dokumentiert und ausgewertet. Über einen Zeitraum von zwei Jahren hat Filmautor Robert Morgenstern die Atmosphäre und Geschichten Helgolands eingefangen und zu einem Porträt der Insel und seiner Bewohner verwoben. Durch Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen wird der spezielle Rhythmus der Insel in diesem Film lebendig und anschaulich. Die besonderen Perspektiven und Tieraufnahmen zeichnen die Vielfalt und die Besonderheiten der roten Insel nach und geben darüber hinaus faszinierende Einblicke in die Arbeit der Vogelkundler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Helgoland - Insel im Sturm

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 193 Min. Markus Lanz

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:30

Seit 55 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 40 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:35 bis 11:25

Seit 35 Min.