Spiegel Geschichte 04:55 bis 05:55 Dokumentation Französische Flieger an der Ostfront F 2014 Stereo 16:9

Auf dem Gebiet der Sowjetunion toben im Frühjahr 1943 erbitterte Kämpfe zwischen der Roten Armee und der deutschen Wehrmacht. Mit der Normandie-Memel-Staffel tritt plötzlich eine Einheit der französischen Luftwaffe direkt in die Kämpfe an der Ostfront ein und unterstützt ihre sowjetischen Verbündeten. Die Dokumentation erzählt die ungewöhnliche Geschichte der Staffel, die über 270 feindliche Abschüsse verzeichnete und sowohl von sowjetischer als auch von französischer Seite vielfach ausgezeichnet wurde.

Originaltitel: Normandy Niemen Regiment Altersempfehlung: ab 12