Dokumentation Oliver Stone: Die Geschichte Amerikas Die fünfziger Jahre: Eisenhower und die Bombe USA 2013 1. Staffel, Folge 5: Nach dem Tod Stalins im Jahr 1953 kühlte die Beziehung zwischen den USA und der Sowjetunion immer weiter ab. Die Wasserstoffbombe und die Doktrin der nuklearen Totalvernichtung prägten die medialen Diskussionen dieser Zeit. Zugleich wuchs in den Vereinigten Staaten der Einfluss von Joseph McCarthy, der mit einer hetzerischen Kampagne gegen Kommunismus Stimmung machte. Erst als Eisenhower Truman als Präsident ablöste, änderten sich die Spielregeln. Was bewirkte seine Eisenhower-Doktrin? Originaltitel: The untold History of the United States