Spiegel Geschichte 06:35 bis 08:10 Dokumentation The Propaganda Game - Der nordkoreanische Traum D, E, F 2015 Stereo 16:9 Merken Nordkorea ist ein Schreckgespenst. Seine Grenzen sind die bestbewachten überhaupt. Missachtung von Menschenrechten, Drohungen, Isolation und fehlende Kommunikation machen das Land zu einem der meistgefürchteten Staaten der Welt. Filmemacher Álvaro Longoria hat vom einzigen ausländischen Angestellten Nordkoreas, dem so unberechenbaren wie manipulativen Spanier Alejandro Cao de Benós, einen privilegierten, aber "offiziellen" Zugang erhalten. Mit ihm durchdringen wir den letzten Eisernen Vorhang, hinterfragen Klischees und analysieren Propagandastrategien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Propaganda Game Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 341 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 101 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 101 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 101 Min.