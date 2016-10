RTL Crime 03:05 bis 03:50 Actionserie Das A-Team Auf Sand gebaut USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 11: Das A-Team soll im Auftrag des Bauunternehmers Mickey Stern ein altes Lagerhaus abreißen, damit dort ein Bürohaus entstehen kann. Mickeys Konkurrent Denham versucht jedoch, den Abriss mit allen Mitteln zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Norman Alden (Mickey Stern) Mary Margaret Humes (Randy Stern) Ray Girardin (Carl Denham) Originaltitel: The A-Team Regie: Gilbert Shilton Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6