RTL Crime 14:45 bis 15:40 Krimiserie Ripper Street Folge: 17 Letzter Halt Whitechapel GB, IRL 2014 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 1: Ein furchtbarer Eisenbahnunfall hat unerwartete Konsequenzen für das Leben in Whitechapel. Als die Ermittler immer näher an die Wahrheit herankommen, müssen sie eine qualvolle Entscheidung treffen. Reid tut immer noch alles dafür, den Kriminellen in den Straßen seines Viertels das Handwerk zu legen, als seine früheren Teammitglieder unerwartet wieder zueinander finden und er wieder ein Team hat, mit dem er zusammenarbeiten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfadyen (Det. Insp. Edmund Reid) Jerome Flynn (Det. Sgt. Bennet Drake) Adam Rothenberg (Capt. Homer Jackson) MyAnna Buring (Long Susan) Amanda Hale (Emily Reid) Charlene McKenna (Rose Erskine) Jonathan Barnwell (Police Constable Dick Hobbs) Originaltitel: Ripper Street Regie: Andy Wilson Drehbuch: Richard Warlow Musik: Dominik Scherrer Altersempfehlung: ab 16