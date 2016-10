RTL Crime 12:25 bis 13:15 Actionserie Das A-Team Gut gewählt ist halb gemordet USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 12: Face tritt gegen den skrupellosen Gesetzeshüter eines kleinen Städtchens in New Mexiko an, indem er sich als Gegenkandidat bei der bevorstehenden Wahl zum Sheriff aufstellen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Carl Franklin (Capt. Cranen) Lance LeGault (Col. Decker) Originaltitel: The A-Team Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: Jeff Ray Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6