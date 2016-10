Junior 17:05 bis 17:15 Trickserie Lauras Stern Der Igel D 2008 Stereo Merken Laura und ihre Freunde entdecken einen Igel im Hof. Weil Laura ihn zu erst gesehen hat, hält sie sich für die Besitzerin und will ihn mit nach Hause nehmen. Max und Pauline machen das Laura jedoch streitig. Deshalb wird vereinbart: Wer am besten für ihn sorgen kann, soll ihn bekommen. Jeder legt sich ins Zeug. Obwohl Laura das gar nicht darf, stört sie Mama beim Cello-Üben, um möglichst schnell herauszubekommen, was Igel fressen und zum Leben brauchen. In dem plötzlichen Trubel büchst der Igel aus und ist nirgends mehr zu sehen. Mit Hilfe des Sterns findet Laura ihn ein zweites Mal. Das überzeugt die anderen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lauras Stern Regie: Maya Gräfin Rothkirch, Mária Horváth Drehbuch: Eva Polak, Michael Mädel, Anne Goßens, Sabine Rossmann Musik: Ute Engelhardt