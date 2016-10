Junior 15:00 bis 15:15 Trickserie Sherlock Yack - Der Zoodetektiv Wer hat den Beo erpresst? F, D 2012 Stereo 16:9 Merken Bei einem Picknick im Park beobachtet Hermione wie Beo einen Korb mit Erdbeeren in den Mülleimer stellt und davongeht. Als sie mit Sherlock Yack nachsieht, sind die Erdbeeren verschwunden. Stattdessen finden sie darin ein Notizbuch, das Beo gehört. Dieser erzählt den beiden Detektiven, dass ihm seine Witzesammlung gestohlen wurde und nur gegen einen Korb der besten Erdbeeren zurückgeben würde. Wer steckt hinter der Erpressung? Sherlock Yack und Hermione haben drei weitere Zoobewohner gesehen, die nach dem Beo den Mülleimer benutzt haben: Frau Stinktier, der Orang-Utan und der Felsenpinguin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Rainer Schmitt (Sherlock Yack) Tanja Schumann (Hermione) Eckard Dux (Ball of Purity) Ben Hecker (Gorilla) Michael Grimm (Old Horse) Martin May (Chihuahua) Jürgen Uter (Känguru) Originaltitel: Sherlock Yack, Zoo-Détective Regie: Sophie Decroisette, Jérôme Mouscadet Drehbuch: Michel Amelin, Stéphane Melchior-Durand, Jean Rémi-François, Bruno Merle Musik: Score Factory