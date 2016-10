Junior 13:05 bis 13:30 Trickserie Tosh Die italienische Brieffreundin D, IRL, S 2002 Stereo Merken Tosh erfährt von seiner italienischen Brieffreundin Gina, daß er ihr nicht mehr schreiben soll. Als seine Klasse in den Skiurlaub fährt, programmiert er das automatische Wegleitungssystem kurzerhand nach Italien um - zu Ginas Haus. Doch dort erlebt er eine Überraschung! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The World of Tosh Regie: Gary Blatchford Drehbuch: Terrence Page, Andrew Nicholls, Darrell Vickers Musik: Mikael Sundin Altersempfehlung: ab 6