Junior 11:05 bis 11:25 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Das Einhorn-Amulett USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken Nachdem die große und mächtige Trixie Twilight in einem magischen Duell besiegt hat, zwingt sie Twilight, Ponyville zu verlassen. Twilight such verzweifelt nach einem Weg Trixie zu schlagen, damit sie nach Hause zurückkehren kann. Aber ist ihre Magie stark genug? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship Is Magic Regie: James Wootton, Jayson Thiessen Altersempfehlung: ab 6

