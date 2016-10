Heimatkanal 02:35 bis 04:05 Komödie Rendezvous im Salzkammergut A 1948 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Fritzi fährt mit ihrer Freundin Gretl zu ihrem Verlobten in St. Gilgen, um seine Eltern kennenzulernen. Doch bahnt sich schon auf der Fahrt etwas anderes an. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Herta Mayen (Fritzi Werner) Inge Konradi (Gretl Wiesinger) Hans Holt (Thomas Brand) Josef Meinrad (Peter Baumkirchner) Elisabeth Markus (Frau Baumkirchner) Theodor Danegger (Franzl) Harry Fuß (Harry) Originaltitel: Rendezvous im Salzkammergut Regie: Alfred Stöger Drehbuch: Aldo von Pinelli Kamera: Ludwig Berger Musik: Robert Stolz