Sky Emotion 04:00 bis 05:30 Thriller Trade of Innocents USA, THAI 2012 Alex lebt seit kurzem mit seiner Frau Claire in Südostasien. Dort ermittelt er in Sachen Mädchenhandel, Claire beginnt ehrenamtlich in einer Schutzeinrichtung für Mädchen zu arbeiten. Das soziale Engagement für die traumatisierten Kinder in der Nachbarschaft hilft dem Paar, über den Verlust der eigenen Tochter hinwegzukommen. Ein wichtiger Film zum brisanten Thema Kinderprostitution. Schauspieler: Dermot Mulroney (Alex Becker) Mira Sorvino (Claire Becker) John Billingsley (Malcolm Eddrey) Vithaya Pansringarm (Nath) Trieu Tran (Duke) Jirantanin Pitakporntrakul (Lie-U) Sahajak Boonthanakit (Pakkadey) Originaltitel: Trade of Innocents Regie: Christopher Bessette Drehbuch: Christopher Bessette Kamera: Philip Hurn Musik: Tim Hosman Altersempfehlung: ab 12