Sky Emotion 10:30 bis 12:30 Drama Flash of Genius USA, CDN 2008 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Detroit in den 60er-Jahren: Elektrotechnik-Dozent Robert Kearns (Greg Kinnear) erfindet in seinem Hobbykeller die Zeitschaltautomatik für den Auto-Scheibenwischer. Automobilgigant Ford scheint interessiert, klaut dann aber nur Kearns Idee und lässt den sechsfachen Familienvater leer ausgehen. Der beginnt einen scheinbar aussichtlosen juristischen Kampf, der viele Opfer von ihm fordert. - Die wahre Geschichte eines spektakulären Gerichtsstreits, mit Greg Kinnear und Lauren Graham ("Gilmore Girls"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Greg Kinnear (Robert Kearns) Lauren Graham (Phyllis Kearns) Dermot Mulroney (Gil Previck) Alan Alda (Gregory Lawson) Mitch Pileggi (Macklin Tyler) Aaron Abrams (Ian Miellor) Daniel Roebuck (Frank Sertin) Originaltitel: Flash of Genius Regie: Marc Abraham Drehbuch: Philip Railsback Kamera: Dante Spinotti Musik: Aaron Zigman

