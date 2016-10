Pro7 MAXX 01:10 bis 01:35 Trickserie Demon King Daimao Akutos große Schlacht in der Kaiserstadt J 2010 16:9 HDTV Merken Akutos Wunden aus dem Kampf gegen Yamato heilen nur schlecht. Die Clans sehen ihre Chance gekommen: Gemeinsam wollen sie den Dämonenkönig in einer denkwürdigen Schlacht besiegen. Doch Fujiko, der kurz zuvor mit einer Horde von Monstern das Schulgelände verwüstet hat, kommt Akuto zur Hilfe. Der Kampf ist allerdings noch lange nicht vorbei ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ichiban Ushiro no Daimaou Altersempfehlung: ab 12