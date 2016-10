Pro7 MAXX 18:30 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Alarm in Sektor 92 USA 1995 Merken Captain Sheridan erwacht aus der Bewusstlosigkeit und findet sich in einer völlig fremden Umgebung wieder. Auf einem Erkundungsflug war er von einem unbekannten Raumschiff angegriffen worden und befindet sich nun, zusammen mit einem Narn, in der Gewalt von unbekannten Lebewesen. Er und sein Mitgefangener müssen sich eigenartigen Prüfungen unterziehen. Zurselben Zeit versucht man auf Babylon 5 verzweifelt, etwas über den Verbleib des Captains in Erfahrung zu bringen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (Capt. John Sheridan) Claudia Christian (Cmdr. Susan Ivanova) Jerry Doyle (Michael Garibaldi) Mira Furlan (Delenn) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Andrea Thompson (Talia Winters) Stephen Furst (Vir Cotto) Originaltitel: Babylon 5 Regie: Mario DiLeo Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12