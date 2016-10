Pro7 MAXX 10:40 bis 11:25 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Winter am Horizont USA 2014 16:9 HDTV Merken Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, und die meisten Tiere verlassen in Scharen die Tundra. Letzte Chance für Sue, sich ihre Haupt-Proteinquelle für den Winter zu sichern: Karibu-Fleisch. Bevor Chip und Agnes ihre Jagdgründe verlassen können, müssen sie einen winterfesten Unterstand für ihre Ausrüstung bauen. Aber sie finden nicht genug brauchbares Holz. Auch Glenn braucht Holz, allerdings noch dringender: zum Heizen und Kochen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franzo (Narrator) Glenn Villeneuve (Himself) Originaltitel: Life Below Zero Altersempfehlung: ab 12

