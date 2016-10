Pro7 MAXX 08:55 bis 09:45 Dokumentation Die gefährlichsten Tiere Japans - Unterwegs mit Steve Backshall GB 2008 2016-10-15 03:35 16:9 Merken Vor zehn Jahren war Steve Backshall schon einmal in Japan, doch während dieser zwölf Monate kam er aus den Großstädten nie heraus. Jetzt kehrt der Wildlife-Filmemacher zurück, um all jene Ecken des Landes zu entdecken, die ihm zuvor entgingen. Von den schneebedeckten Bergen Hokkaidos bis zu den subtropischen Inseln im Süden erlebt er dabei nicht nur fantastische Landschaften, sondern hat auch viele Begegnungen mit der lokalen Tierwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steve Backshall Originaltitel: Secret Wilderness - Japan

