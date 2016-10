Tele 5 02:42 bis 04:12 Actionfilm Torrente 2 Mission Marbella E 2001 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Aus dem Polizeidienst entlassen, strebt der mit begrenzten Arbeitseifer, doch keinerlei Skrupel gesegnete Torrente eine Karriere als Privatdetektiv im Seebad Marbella an. Dort tut sich justament Unerhörtes: Eine Gangstertruppe unter Führung des Superbösewichts Spinelli droht mit Kriegswaffenanschlägen, falls ihre finanziellen Forderungen nicht erhört werden. Zum Glück hat der ahnungslose Torrente, durch Zufall in Besitz von Spinellis Raketen-Mikrochip gelangt, nur die Besten um sich geschart, als es wieder einmal gilt, das Land zu retten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Santiago Segura (José Luis Torrente) Gabino Diego (Cuco) Tony Leblanc (Mauricio Torrente) José Luis Moreno (Spinelli) Inés Sastre (Sängerin) Arturo Valls (Fabiano) Juanito Navarro (Alcalde de Marbella) Originaltitel: Torrente II: Mision En Marbella Regie: Santiago Segura Drehbuch: Santiago Segura Kamera: Guillermo Granillo Musik: Roque Baños Altersempfehlung: ab 16