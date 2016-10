Tele 5 20:15 bis 22:00 SciFi-Film San Andreas Quake USA 2015 2016-10-15 00:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seismologin Molly hat's nicht leicht. Zu Hause rebelliert die Stieftochter gegen Papas neue Flamme, und draußen in der Welt der Wissenschaft stößt ihr neues Modell zur Erdbebenfrüherkennung auf Kritik nicht nur etablierter Kreise, sondern sogar der eigenen, am Projekt beteiligten Studenten. Als sie dann auch noch das ganz große Beben für die nächste Zeit prophezeit, glaubt ihr keiner. Doch Molly hat richtig gerechnet, und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Molly aber hat alle Hände voll zu tun, im Chaos die Familie zu finden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Grace Van Dien (Ali) Lane Townsend (Hank) Jhey Castles (Molly Dunn) Jason Woods (Nick) J. Kristopher (Gill) Alex Diehl (Jackson) Tinasha LaRayé (Andrea) Originaltitel: San Andreas Quake Regie: John Baumgartner Kamera: Ben Demaree Musik: Chris Cano Altersempfehlung: ab 12