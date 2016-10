kabel eins 00:55 bis 01:40 Krimiserie The Mentalist Das kleine schwarze Buch USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Rigsby und Van Pelt, die nun für das FBI arbeiten, schweben in großer Gefahr, sie werden sogar in ihrer Wohnung bedroht. Offenbar plant jemand die Ermordung des gesamten Teams, das Lisbon einst führte. Wer hat derart genaue Informationen über die exakten Aufenthaltsorte der ehemaligen Teammitglieder? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: Geary McLeod Drehbuch: David Appelbaum Kamera: Tom Camarda, Christopher Faloona, Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12