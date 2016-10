kabel eins 23:05 bis 00:00 Krimiserie The Mentalist Das offene Grab USA 2012 2016-10-14 05:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Finanzbroker Antonio Castro wird ermordet aufgefunden. Seine Leiche war ein Jahr lang in einem Spind versteckt. Weiß die Firma, für die Castro arbeitete, etwas? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) David Furr (Ian Breitler) Aaron Lohr (Benjamin Marx) Originaltitel: The Mentalist Regie: John F. Showalter Drehbuch: Tom Szentgyorgyi, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6