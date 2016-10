kabel eins 21:10 bis 22:05 Krimiserie The Mentalist Ein schwarzer Helikopter USA 2013 2016-10-14 00:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die stets engagierte Pflichtverteidigerin Edith Ferlok liegt tot nahe der Kleinstadt Juárez an der amerikanischen Grenze. Wie sie dort hingekommen ist, ist ein Rätsel, denn Grenzüberschreitungen nach Mexiko werden normalerweise amtlich vermerkt. Doch dann findet Jane einen Tunnel In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: Randy Zisk Drehbuch: Erika Green Swafford Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12