kabel eins 18:55 bis 20:15 Reportage Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter Eine Partynacht mit Folgen D 2016 16:9 HDTV Merken Samstag, kurz nach Mitternacht in München: Die Rettungsassistenten Andreas Kagerer und Andi Friedrich sind auf dem Weg zu ihrem nächsten Notfalleinsatz. Ein junger Mann ist vor einer Diskothek zusammengebrochen. Und: In der Bielefelder Innenstadt sind die Citydetektive Eugen, Fadi und Pedram auf Streifzug und halten Ausschau nach dreisten Langfingern. Die Detektive sind auf dem Weg zu einer Drogerie. Dort wurden drei junge Frauen beim Klauen erwischt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter