kabel eins 15:00 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Hypnose USA 2009 2016-10-15 11:00 16:9 Ein Mann trägt die Leiche von Mary Beth in die CBI-Zentrale. Er ist hypnotisiert und denkt, die Tote sei ein Kartoffelsack. Da Mary und ihre Schwester Lindsay für den bekannten Hypnotherapeuten Dr. Daniel arbeiten, werden dieser und sein Kollege Rick verdächtigt. Rick gibt beim Verhör zu, dass er der Mörder ist. Doch Patrick ist sich nicht sicher Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Alastair Mackenzie (Dr. Royston Daniel) Bodhi Elfman (Rick Tiegler) Originaltitel: The Mentalist Regie: Norberto Barba Drehbuch: Ashley Gable Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12