kabel eins 08:45 bis 09:40 Krimiserie Navy CIS Seadog USA 2003 16:9 HDTV Merken Der Navy Commander Brian Farrell wurde erschossen. Da ganz in der Nähe auch zwei Drogendealer starben, kommt der Verdacht auf, Farrell könne in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tiony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Caitlin "Kate" Todd) Alan Dale (N.C.I.S.-Direktor Tom Morrow) Pancho Demmings (Gerald Jackson) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Bradford May Drehbuch: Donald P. Bellisario, John C. Kelley Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

