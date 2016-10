TLC 03:10 bis 03:30 Serien Jung, schön und skrupellos Mörderische Lust USA 2014 Merken John Snavely ist ein gutaussehender Mann, dem die Schönheit bereits in die Wiege gelegt wurde. Wo er auftaucht, ist Party angesagt. Kein Wunder also, dass er in Miamis angesagtesten Clubs als VIP ein- und ausgehen kann. Schöne Frauen, schnelle Autos und jede Menge teurer Designerklamotten gehören zu Johns Lifestyle wie die Luft zum Atmen. Für den ultimativen Kick besorgt er sich Drogen, die er sich jedoch finanzieren muss. Er fängt an, als privater Stripper zu jobben. Doch sein letzter Auftritt läuft völlig aus dem Ruder, und John macht Bekanntschaft mit dem Gesetz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nhan Du (Will Huynh) Darin Itdhanuvekin (Barbara Wu) Angelo Mercado Jr (Justin 'Baileey' Caro) Tea Kuzbari (Young Barbara) Kelly Lui (BW) Jeffery Men (Philip Tran) Jenna O'Gara (Narrator) Originaltitel: Young, Hot & Crooked Regie: Glen Hoffman