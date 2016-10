TLC 18:20 bis 19:20 Dokusoap New York Ink - Tattoos fürs Leben Musik liegt in der Luft USA 2012 Merken Billy ist der Kragen geplatzt. Nach heftigen Streitereien mit Ami hat er das Handtuch geworfen und seinen Job gekündigt. Nach außen hin nimmt es der Studio-Boss gelassen, doch in Wirklichkeit hadert er mit Billys plötzlichem Abgang. Der muss die neue Situation erst seiner Frau Kaori beibringen, die erwartungsgemäß beunruhigt ist. Da Billy auch ein Baby zu versorgen hat, muss dringend Geld in die Kasse. Er beschließt, in seiner Wohnung zu tätowieren, und bittet dann Amis verhassten Ex-Kollegen Chris Torres um Hilfe. Megan ist inzwischen hin- und hergerissen, ob aus der platonischen Freundschaft mit dem attraktiven Joey nicht doch eine intimere Beziehung werden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NY Ink