TLC 15:05 bis 15:35 Dokusoap Style Surprise Desiree USA 2015 Merken Desiree ist eine echte Rockerbraut. Die 25-Jährige hat zwei Kinder und kleidet sich am liebsten figurbetont in Leder und Netz. Dazu hohe Absätze, falsche Wimpern, eine extreme Frisur und fertig ist das perfekte Outfit. Ihre Töchter finden den Look der angehenden Krankenschwester allerdings grässlich und schämen sich, wenn Mama in ultra-kurzen Hot Pants herumläuft. Und auch ihre Kollegen und Lehrer in der Schwesternschule behandeln Desiree, als hätte sie nicht mal die High School geschafft, obwohl ihre Noten sehr gut sind. Mode-Expertin Stacy soll die junge Frau nun umstylen und vorzeigbarer machen, damit die Leute nicht mehr auf sie herabsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Love, Lust or Run