TLC 07:05 bis 07:50 Dokusoap Fashionistas - Shoppen mit Stil Bereit für die Queen GB 2012 Merken Wer findet binnen 20 Minuten die passendste Garderobe für einen Lunch mit der Queen im Buckingham-Palast? Die Kandidatinnen, die in dieser Episode von "Fashionistas" um die Shopping-Krone kämpfen, stehen schon in den Startlöchern: Jogalehrerin Lisa, Journalistin Jen, Kindermädchen Lauren und Paula, die im öffentlichen Dienst arbeitet, ziehen alle modischen Register, doch am Ende von Runde eins liegt Jen weit vorn. Nun wird die zweite Challenge - das perfekte Outfit, um den Traummann beim Picknick zu verführen - zeigen, wer in die Endausscheidung kommt. Die Experten-Jury und Modeagent Jonathan Phang als Gastjuror sind sich nicht einig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Shopper

