N24 Doku 14:45 bis 15:15 Dokumentation Die X-Akten: Begegnungen der dritten Art Licht im Dunkeln/Betreten verboten CDN 2014 Merken Die X-Akten der spektakulärsten Fälle angeblicher UFO-Sichtungen werden wieder aufgerollt. Einsatzkräfte und Zeugen werden erneut befragt, Dokumente und Bildmaterial ausgewertet und die Ereignisse detailgetreu nachgestellt, um den Phänomenen auf den Grund zu gehen. Was hatte das helle Leuchten am Himmel über der texanischen Kleinstadt Levelland 1957 zu bedeuten? Und wurde der schottische Forstarbeiter Robert Taylor 1979 etwa von neuartigen unbekannten Flugobjekten angegriffen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Close Encounters