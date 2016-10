N24 Doku 12:50 bis 13:40 Magazin Welt der Wunder Regisseur im eigenen Film: Kann man Träume bewusst lenken? Regisseur im eigenen Film: Kann man Träume bewusst lenken? D 2015 Merken In sogenannten Klarträumen ist sich der Schlafende bewusst, dass er sich in einem Traum befindet und kann sie entsprechend manipulieren. Das Gute dabei: Die Fähigkeit zum willentlichen Steuern von Trauminhalten ist erlernbar. Außerdem: Belastungstest extrem - was hält ein Reißverschluss aus? Überlebenstraining - was müssen Bundeswehrsoldaten leisten können? Und: Physiognomie - kann man Charakterzüge wirklich in einem Gesicht erkennen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder