N24 Doku 07:00 bis 07:55 Reportage Nils Holgersson - Deutschlands größte Autofähre D 2009 Merken Mit einer Geschwindigkeit von 41 Kilometern pro Stunde bewegt sich die 190 Meter lange Autofähre "Nils Holgersson" über die Ostsee. Täglich verlässt der Koloss den Heimathafen in Lübeck-Travemünde und macht sich auf die siebenstündige Reise nach Trelleborg in Südschweden. Die geladenen Lkws werden auf drei Ladedecks verteilt. An den Zeitdruck ist die 50-köpfige Besatzung längst gewöhnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: "Nils Holgersson" - Deutschlands größte Autofähre

