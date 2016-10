kabel1 classics 03:35 bis 06:05 Western Django - Ich will ihn tot I, E 1968 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Sezessionskrieg hat Django zu einem armen Mann gemacht - im Gegensatz zu Großgrundbesitzer Malek, der gutes Geld mit Waffenschmuggel gemacht hat. Als sich die Gefolgsmänner des gierigen Bösewichts an Djangos Schwester Mercedes vergreifen, nimmt er bittere Rache an Malek und seiner Bande. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Hill (Django) Lea Massari (Aloma) José Manuel Martín (Jack Blood) Andrea Bosic (Mallek) Licia Calderón (Marisol) Andrea Scotti (Harry Gunn) Cristina Businari (Mercedes) Originaltitel: Lo voglio morto Regie: Paolo Bianchini Drehbuch: Carlos Sarabia, Carlos Sarabia Kamera: Ricardo Andreu Musik: Nico Fidenco