Comedyserie Wer ist hier der Boss? Die Verlockungen der großen Politik USA 1991 Tonys Rede ist bei dem zuständigen Senator gut angekommen. Der Politiker schickt seine Assistentin Christine. Sie soll mit Tony zusammenarbeiten. Schon bald erliegt Tony den Verlockungen der großen Politik - und der Christines. Angelas Warnungen schlägt er als Eifersucht in den Wind. Da erklärt ihm Christine beiläufig, dass er sich in der geplanten TV-Show nicht gegen, sondern für die sozialen Kürzungen einsetzen soll ... Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Pat Buttram (Chappy) Kim Johnston-Ulrich (Christine) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Gene Braunstein Kamera: J. Bruce Nielsen Musik: Robert Kraft