kabel1 classics 11:05 bis 11:30 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Tony und die Prinzessin USA 1991 Merken Gus Stone hat bei Tony noch etwas gut. Nun fordert Gus die Gegenleistung für einen einstigen Gefallen: Tony soll aus seiner völlig verzogenen Tochter Claudia eine pflichtbewusste Dame mit guten Manieren machen. Zahlreiche Erziehungsversuche scheitern. Tony platzt schließlich der Kragen. Claudia verliebt sich in ihn und wird plötzlich lammfromm. Trotzdem wirft Tony sie hinaus - und fürchtet nun die Rache des Vaters ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Raymond Serra (Gus Stone) Shareen Mitchell (Claudia) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Clay Graham, Danny Kallis, Daniel Palladino Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft

