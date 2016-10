kabel1 classics 05:45 bis 07:15 Western Der letzte Zug nach Durango I, E 1968 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mexiko, Anfang der 1920er Jahre: Die beiden Abenteurer Gringo und Brown, rastlos auf der Suche nach Gold und Öl, scheinen endlich Erfolg zu haben: Sie finden einen Geldschatz, der eigentlich für General Diaz bestimmt war. Kurze Zeit später wird ihnen der Schatz jedoch von einem Pärchen wieder gestohlen. Sie nehmen die Verfolgung auf. Beinahe am Ziel, tappen sie in die Falle ihres Gegenspielers, der es nicht nur auf den Schatz abgesehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Steffen (Gringo) Mark Damon (Brown) Dominique Boschero (Helen) Enrico Maria Salerno (Lucas) Roberto Camardiel (Lobo) José Bódalo (Heraclio) Aldo Sambrell (Mexikanischer Captain) Originaltitel: Un treno per Durango Regie: William Hawkins Drehbuch: Duccio Tessari, Mario Caiano Kamera: Enzo Barboni Musik: Carlo Rustichelli

