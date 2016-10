Silverline 04:20 bis 05:50 Thriller Travellers - Tödlicher Ausflug GB 2011 20 40 60 80 100 Merken Vier Freunde wollen über ein Wochenende hinweg einen Motorradausflug machen. Mit jeder verstreichenden Meile wollen sie ihr alter, aber auch ihren urbanen Lebensstil hinter sich lassen. Nachdem sie ihr Nachtlager aufgeschlagen haben und bedauern, dass sie ihre Jugend verschwendet haben, finden sie einen Caravan, den sie etwas genauer unter die Lupe nehmen. Doch was als ein Scherz beginnt, wird plötzlich blutiger Ernst und die Freunde müssen nach einer brutalen Begegnung um ihr Leben laufen. Doch kann man überhaupt dem davonlaufen, was einem im Blut liegt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shane Sweeney (Chris Hughes) Tom Geoffrey (Andy Baxtor) Alex Edwards (Dan Marsden) Celia Muir (Lucy) Dean S. Jagger (Martin) Charley Boorman (Brian Seaborn) Chris Manns (Big Man) Originaltitel: Travellers Regie: Kris McManus Drehbuch: Kris McManus Kamera: Kris McManus Musik: Adam Langston, Dicken Marshall, Jim Mortimer Altersempfehlung: ab 18