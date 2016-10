Silverline 02:50 bis 04:20 Thriller Toxic USA 2008 20 40 60 80 100 Merken Die junge Lucille flieht aus einer psychiatrischen Klinik. Eine Situation, die ihrem Vater, dem Gangsterboss Van Sant, alles andere als gefällt, denn schlussendlich wird Lucilles Weg bei ihm enden. Er glaubt, dass Lucille verflucht ist und jedem, der in ihre Nähe kommt, den sicheren Tod bringt. Und tatsächlich hinterlässt das Mädchen eine Menge Leichen auf ihrer Reise durch die Stadt. Grund genug für Van Sant seine zwei besten Killer anzusetzen, um seine Tochter davon abzuhalten, in seine Reichweite zu kommen. Doch sein Plan scheitert auf drastische Weise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susan Ward (Michelle) Corey Large (Sid) Master P (Angel) Marcus Shultz (Officer) Dominique Swain (Nadia) Charity Shea (Lucille) Danny Trejo (Antoine) Originaltitel: Toxic Regie: Alan Pao Drehbuch: Alan Pao, Kyle Kramer Musik: Scott Glasgow Altersempfehlung: ab 18