Silverline 18:50 bis 20:15 Drama Our day will come F 2010 Der schüchterne, rothaarige Rémy (Olivier Barthelemy) ist frustriert, sein ödes Leben kotzt ihn an. Zuhause hat er ständig Ärger mit seiner Mutter, im Sportunterricht ist er das Opfer von Hänseleien und seine """"Freundin"""" kennt er nur über das Internet. Es kommt soweit, dass der Jugendliche wegen eines Streits von zuhause wegläuft. Er trifft auf Patrick (Vincent Cassel), einen Psychotherapeuten, der es satt hat, sich die banalen Probleme seiner Patienten anzuhören und selbst frustriert ist, das er nichts wirklich verändern kann. Patrick beschließt, Rémy unter seine Fittiche zu nehmen. Er manipuliert und formt seinen Schützling nach seinen Vorstellungen, bis er schließlich die Kontrolle über seinen gelehrigen Schüler verliert, der immer mehr dem Wahn verfällt, Irland sei das gelobte Land für alle rothaarigen Ausgestoßenen. Ein wahrer Albtraum beginnt, in dem die beiden wie im Rausch einen Weg suchen, aus Frankreich weg zu kommen und dabei eine Spur der Gewalt hinter sich herziehen... Schauspieler: Vincent Cassel (Patrick) Olivier Barthelemy (Rémy) Justine Lerooy (Natacha) Vanessa Decat (Vaness) Boris Gamthety (Serge (as Boris Gamthety 'Byron')) Rodolphe Blanchet (Joël) Chloé Catoen (La petite fille rousse) Originaltitel: Notre jour viendra Regie: Romain Gavras Drehbuch: Romain Gavras, Karim Boukercha Musik: Sebastian Akchoté Altersempfehlung: ab 16