Silverline 09:35 bis 11:10 Horrorfilm Juan of the Dead E, CUB 2011 20 40 60 80 100 Merken "Juan of the Dead - Wir töten ihre Liebsten" lautet der Slogan von Juans neuem Geschäft. Denn mörderische Zombies überrollen das kommunistische Kuba. Die Regierung spricht noch von ein paar aus den USA ferngesteuerten Dissidenten, als längst der Notstand ausgebrochen ist und ein paar findige Tagträumer die Lösung bieten. Höchste Lacherdichte: Splatterwitz, Satire und politische Seitenhiebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexis Díaz de Villegas (Juan) Jorge Molina (Lazaro) Andrea Duro (Camila) Andros Perugorría (Vladi California) Jazz Vilá (La China) Eliecer Ramírez (El Primo) Antonio Dechent (Father Jones) Originaltitel: Juan de los Muertos Regie: Alejandro Brugués Drehbuch: Alejandro Brugués Kamera: Carles Gusi Musik: Julio de la Rosa Altersempfehlung: ab 16

