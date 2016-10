SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 790 D 2011 16:9 Merken Nina kann Luca ihren plötzlichen Rückzieher nicht erklären, woraufhin er enttäuscht reagiert. Sie fühlt sich in ihrem Lügengespinst zunehmend unwohl. Als Stefan alias Luca später anruft und ein Treffen vorschlägt, ist Nina überglücklich. Sie will ihm endlich die Wahrheit über sich sagen - doch dann wird sie von ihrer Vergangenheit unverhofft überrollt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Maria Wedig (Nina Hinze) Manuel Cortez (Luca Benzoni) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Sebastian König (Maik Majewski) Maja Maneiro (Paloma Greco) Sarah Mühlhause (Carla Rohnstedt) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Martina Faust Drehbuch: Dirk Carow Kamera: Florian Licht Musik: Reinhold Hoffmann