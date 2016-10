SAT.1 Emotions 14:50 bis 15:15 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 34 D 2005 2016-10-17 09:20 16:9 Merken Lisa lehnt Davids Vorschlag, Geschäftsführerin der Scheinfirma zu werden, empört ab. Obwohl er bewusst auf die Tränendrüse drückt, will sie einen Schlussstrich ziehen. Als David Lisa am nächsten Morgen nicht im Büro antrifft und ihren leeren Schreibtisch sieht, bekommt er Angst. Lisas Enttäuschung über David wächst, als sie von Jürgen erfährt, dass er um ihre Geldprobleme wusste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Laura Osswald (Hannah Refrath) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Andreas Morell