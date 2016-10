SAT.1 Emotions 08:40 bis 09:25 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 182 D 2012 16:9 HDTV Merken Obwohl Stefan ihn ermuntert hat, Laura einen Antrag zu machen, sieht Daniel sich dazu nicht in der Lage. Er findet weder die richtigen Worte, noch den richtigen Moment. Christoph, der mit Alois eine Wanderung macht, erkennt, dass dessen gesundheitlicher Zustand dramatisch ist und er die Rettung selbst in die Hand nehmen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bach (Saskia von Hagen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Petra Wiemers Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Mike Clayton Musik: Curt Cress

