SAT.1 Gold 23:50 bis 01:25 Krimi Der Bulle von Tölz: Mord im Chor D 2000

Am Vorabend eines Konzerts des Tölzer Alpenchors wird Benno Berghammer Zeuge eines Streits zwischen Maria und Sophie - zwei Chormitglieder, die das Zeug zur Solistin haben. Am nächsten Morgen findet man Marias Leiche ...

Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Jenny Elvers-Elbertzhagen (Maria Reiter) Ann-Cathrin Sudhoff (Sophie Beck) Klaus Guth (Bertram von Gluck) Susanne Czepl (Frieda Moosholzer) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Hans Werner Drehbuch: Franz Xaver Sengmüller Kamera: Falko Ahsendorf Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 6