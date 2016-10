SAT.1 Gold 23:00 bis 23:50 Krimiserie Wolffs Revier Traumfänger D 2003 2016-10-14 02:10 16:9 Merken Wolff durchlebt eine grauenhafte Nacht: Zuerst wird er von einem schlimmen Albtraum gequält, in dessen Verlauf Verena erschossen wird, und dann erfährt er auch noch per Telefon, dass sein pensionierter Ex-Kollege Hans Koller bestialisch ermordet wurde. Als Täter kommen zahlreiche Verbrecher infrage, zu denen auch der türkische Waffendealer Tarkan gehört. Als Wolff den Verdächtigen verhört, gerät er - ohne es zu merken - ins Visier der Schusswaffe eines Unbekannten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Steven Merting (Tom Borkmann) Eray Egilmez (Tarkan) Hendrik Duryn (Matthias Amman) Katja Bechtolf (Martha Koller) Torsten Ranft (Klaus Amman) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Jürgen Bretzinger Drehbuch: Daniel Douglas Wissmann Kamera: Benjamin Dernbecher Musik: Georg Kochbeck, Arno Fisser, George Kochbeck Altersempfehlung: ab 16