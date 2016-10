SAT.1 Gold 14:30 bis 15:20 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Unter Männern USA 1993 2016-10-15 13:40 Merken Dr. Quinn ist gegen die Heiratspläne von Matthew und Ingrid, sie hält die beiden für schlichtweg zu jung für die Ehe. Sully erklärt Matthew, dass bei den Cheyenne jeder heiraten dürfe, der seine Männlichkeit unter Beweis stellt. Daraufhin nimmt der Heiratswillige an dem Männlichkeitsritual der Indianer teil, scheitert jedoch schon an der ersten Aufgabe. Ein neuer Schwung Motivation kommt von Sully ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Orson Bean (Brian Cooper) Shawn Toovey (Loren Bray) Jennifer Youngs (Ingrid) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Sara Davidson Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 12