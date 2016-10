SAT.1 Gold 12:45 bis 13:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Tödliches Rodeo USA 1988 Merken Jessicas Nichte Jill reist seit Monaten mit dem Rodeo-Reiter Marty durch die Gegend. Jessica soll sich nun den jungen Mann mal genauer anschauen und fährt zu einem Camp für Rodeoteilnehmer. In der Nacht der Veranstaltung kommt es zu einem folgeschweren Unfall: Der Wohnwagen des Arztes fängt Feuer - Doc Schaefer stirbt an einer Rauchvergiftung. Jessica ist sich sicher, dass Doc Schaefers Tod ein geschickt getarnter Mord war ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Rosanna Desoto (Consuela Schaeffer) Joe Dorsey (Doc Schaeffer) Patrick Houser (Marty Reed) Terry Kiser (Wally Bryce) Lance LeGault (Roger McCabe) Kristy McNichol (Jill Morton) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Dick Nelson Kamera: Robert C. Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6